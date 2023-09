Não há como negar à pele um lugar de destaque no pódio dos principais órgãos do nosso corpo. A pele e os seus mais de dois metros quadrados de superfície e perto de quatro quilos de peso, alcança o lugar cimeiro entre os maiores órgãos do corpo humano. Qualidades que transcendem a condição física. Com a pele percecionamos o mundo, sentimos, tocamos, é um motor de sedução e de beleza. Um tão grande leque de atributos pede-nos um olhar atento sobre este órgão e a sua saúde. E, neste particular, há que não permitir que uma simples ferida, seja esta um corte, queimadura, abrasão, ou outra lesão, se converta numa memória permanentemente visível na nossa pele. Uma memória em forma de cicatriz ou mesmo uma porta aberta para infeções. Como podemos evitá-lo? Através dos simples passos associados à rotina de cuidado da ferida.

Uma rotina que assenta em três passos: Limpeza, Cicatrização e Proteção, como veremos à frente. Um trio de etapas onde a Hansaplast, marca número um da Europa em produtos para o cuidado da ferida, tem uma palavra a dizer.

Como ajudar as feridas a cicatrizar melhor Certifique-se de que a ferida está sempre bem protegida. Mude o penso todos os dias, a menos que tenha recebido instruções em contrário de um médico. Se o penso cair, aplique outro imediatamente. Não mexa na ferida. Se se formar uma crosta, não lhe deverá tocar e muito menos tentar removê-la. Se for possível, esforce-se por reduzir o atrito à volta da área lesionada e use roupas largas que não exerçam pressão sobre a ferida. Mantenha a ferida longe da luz solar. A exposição ao sol pode causar descoloração da pele, sendo assim mais provável que se forme uma cicatriz. E, muito importante, aplique uma pomada indicada para o tratamento de feridas, como a Hansaplast Pomada para Cicatrização de Feridas. Esta vai permitir criar o ambiente húmido, ideal para a cicatrização natural das feridas, reduzindo também a formação de cicatrizes.

A pele, essa estrutura maravilhosa

A pele, uma fina camada protetora do nosso corpo, assemelha-se a um microcosmos complexo e em equilíbrio composto por duas camadas. Num mundo perfeito seria sempre assim, uma pele sem lesões e feridas. Mas, na realidade, vivemos num mundo em que nos movimentamos, agitamos, corremos e onde, inevitavelmente, todos já sentimos a dor da ferida e com ela a lesão nas camadas da pele. Sucintamente, estas compõem-se de Epiderme (a camada externa, composta por múltiplos extratos de células e vasos sanguíneos) e a Derme (a camada abaixo da Epiderme, constituída por tecido fibroso, elastina e colagénio).

Fases de cicatrização da ferida

Antes de percebermos com pormenor como evitar que uma ferida se transforme num foco de infeção e numa posterior cicatriz, há que perceber quais as fases de cicatrização. Conhecendo-as, melhor percebemos como atuar em cada momento.

Sucintamente, uma ferida evolui em quatro fases como é patente na imagem abaixo:

créditos: Hansaplast

Hemostase – A agregação de plaquetas para a hemorragia (forma-se um coágulo de fibrina);

Inflamação – As células inflamatórias limpam a ferida (há rubor, inchaço e dor);

Proliferação – Formam-se novos vasos sanguíneos e tecidos (há formação de tecido de granulação)

Fecho da ferida – Forma-se uma nova camada de pele e fecha-se a ferida.

Ninguém quer ver uma ferida desidratada

Um ciclo que, dependendo da forma como abordamos o tratamento da ferida, levará a um resultado muito diferente. Imagine que este ciclo evolui com a ferida exposta ao ar, sem aplicação de uma pomada para feridas adequada, com um penso ou uma gaze. O resultado será uma ferida desidratada e, consequentemente, a formação de crosta

Agora, tome como exemplo um outro cenário. A mesma ferida em ambiente húmido, com os cuidados inerentes à rotina do cuidado da ferida, terá menor risco de infeção, uma cicatrização mais rápida e menor risco de formação de crosta e, consequentemente cicatrizes.

Aqui chegados, percebemos a importância de uma boa rotina de higiene e tratamento da ferida.

créditos: Hansaplast

Limpar, Cicatrizar, Proteger, o mantra do ciclo de tratamento da ferida

Familiarizados com a pele, a ferida e a sua evolução, conscientes das vantagens de um tratamento cuidado e eficaz, olhemos para as soluções. Neste particular, a Hansaplast oferece resposta em cada uma das fases da rotina de cuidado da ferida.

Num primeiro passo – Limpar – a área afetada, infetada com sujidade e bactérias, com Hansaplast Spray para Feridas, garantia de uma limpeza antissética, proteção contra infeções e indolor. Um spray muito bem tolerado pela pele e passível de aplicação a partir dos dois anos de idade.

créditos: Hansaplast

Depois de limpar a ferida, há que estimular o processo de cicatrização. Em concreto, há que aplicar a Hansaplast Pomada para Cicatrização de Feridas , promotora de uma cicatrização até duas vezes mais rápida*, cria o ambiente húmido ideal para a cicatrização natural da pele, reduzindo o risco de formação de cicatrizes. Acresce que pode ser utilizada a partir dos três meses de idade.

créditos: Hansaplast

Limpa e assegurada a correta cicatrização da ferida, há que protegê-la. Como? Com a aplicação de um penso, sendo que, na Hansaplast, existe uma gama de pensos para cada tipo de pele e necessidade. Vejamos alguns cenários e possíveis soluções:

Num inquérito junto de consumidores sobre quais as características de um penso mais importante, uma das qualidades mais referidas é a capacidade de resistência à água. Em Hansaplast, a gama Aqua Protect é 100% à prova de água, independemente do tempo que estiver em contacto com a mesma. Ideal utilizar durante o banho e ou atividades aquáticas.

créditos: Hansaplast

Num quotidiano agitado, a liberdade de movimentos é um fator que apreciamos. Para quem procura pensos extremamente elásticos, flexíveis e respiráveis, a Hansaplast apresenta a sua gama Elastic. Acresce que são pensos repelentes à água e que garantem uma forte adesão. Ideais, por exemplo, na prática desportiva e para extremidades e articulações. E porque há peles particularmente sensíveis, compete saber que há uma gama de pensos que lhes é dedicada. Hansaplast Sensitive apresenta-se como uma gama de pensos suaves e hipoalergénicos, adequados para pele atópica e para diabéticos. Acresce que são indolores à remoção, fabricados de tecido não tecido e com elevada tolerabilidade cutânea. créditos: Hansaplast

Onde há miúdos, há brincadeira e eis que somos confrontados com o joelho arranhado ou um cotovelo em ferida. Para os mais pequenos, a Hansaplast oferece a gama Kids, pensos ilustrados com fantásticos animais, heróis da Marvel e a Elsa da Frozen como companheiros de qualquer tipo de ferida. A remoção é indolor e os pensos são bem tolerados pela pele.

Um universo Hansaplast que nos reserva inúmeras soluções na rotina de cuidado e cicatrização da ferida. Retenha, igualmente, a necessidade de consultar sempre um médico se a ferida for profunda, sangrar abundantemente, mostrar sinais de estar infetada, ou demorar mais do que o esperado a cicatrizar.