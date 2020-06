O equipamento, que permitirá reforçar os hospitais portugueses, está nesta fase a ser testado em animais. O SYSVent OM1, assim que se chama o ventilador, está a percorrer os passos necessários à certificação de acordo com a Diretiva de Dispositivos Médicos Europeia.

Este equipamento cumpre os requisitos exigidos, nomeadamente administração e controle de mistura de Oxigénio, controle por Pressão e Volume, quer em modo de controlo mandatório quer em modo assistido, pelo que poderá em breve reforçar os hospitais de todo o país. De resto, é um ventilador desenvolvido especificamente para cuidados intensivos.

Nesta fase, os trabalhos estão a decorrer em parceria com o CCEA, que nos últimos 15 anos tem recebido cirurgiões de todo o mundo para desenvolverem as suas capacidades em cirurgia laparoscópica e minimamente invasiva, com muitos dos procedimentos a serem transmitidos ao vivo e com possibilidade de treinar em tecidos vivos ou peças anatómicas no laboratório experimental, equipado com 10 unidades de vídeo cirurgia.

O CCEA tem também procurado estabelecer parcerias com a indústria para a criação e aperfeiçoamento de instrumentos, adaptando-os às necessidades dos profissionais. Entre outras especificações, as instalações de Vila do Conde contam com um biotério com capacidade para 25 animais, instalações para alojamento com recobro de suínos, bovinos e ovinos e instalações para alojamento de ovinos, em estábulo.