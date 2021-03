Pelo nosso nariz, passam, em média, 17.000 litros de ar diariamente. É através dos filtros naturais de que dispomos que milhões de partículas e de microrganismos que causam inflamações, irritações ou infeções são filtrados, pelo que manter o nosso principal filtro do mundo exterior limpo e saudável deve ser uma prioridade. Para garantir uma higiene nasal eficaz, a Rhinomer desenvolveu o spray nasal Rhinomer Aloe Vera, uma solução de água do mar isotónica, 100% natural, sem conservantes adicionados.

A sua fórmula integra também extratos de pó da planta de aloé vera, conhecida pelas suas propriedades calmantes e hidratantes. "É recomendado para limpar suavemente as fossas nasais quando o nariz está congestionado, acalmar a irritação das fossas nasais, hidratar a mucosa nasal quando está seca ou irritada e fluidificar e suavizar as secreções nasais, facilitando a sua eliminação. Está indicado para adultos e para crianças a partir dos dois anos", informa a marca em comunicado de imprensa.

Para além do novo Rhinomer Aloe Vera, a empresa que o distribui em Portugal, a GlaxoSmithKline (GSK), também comercializa o Rhinomer Baby, com uma formulação 100% à base de água do mar e de água isotónica, desenvolvida para bebés a partir do primeiro dia. O restante portefólio da companhia integra ainda Rhinomer 1 Força Suave, Rhinomer 2 Força Média e Rhinomer 3 Força Forte, três sprays de limpeza nasal diária com um aplicador anatómico que facilita a aplicação do produto.