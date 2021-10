Portugal foi provavelmente o primeiro país no Mundo a dedicar um dia especial à Dor.

Dia 15 de Outubro, assinala-se o dia Nacional de Luta contra a Dor – data criada em 1999

pela Associação Portuguesa para o Estudo da Dor (APED).

Dia de luta contra a dor não controlada.

Dia de luta para uma melhor qualidade de vida para todos os que têm de enfrentá-la.

Dia de luta para a sensibilização dos profissionais de saúde, dos doentes e da

comunidade em geral.

Dia de luta em prol de um melhor acesso aos cuidados de saúde e de uma melhor

organização das unidades de dor.

1 em cada 7 portugueses sofrem de dor moderada a grave, com repercussões

impactantes socioeconómicas e na qualidade de vida. A vida pessoal, a dinâmica

familiar, o rendimento no emprego são profundamente afectados, gerando desconforto

físico e desgaste emocional.

A dor não é só um sintoma físico, é uma doença em si própria que causa sofrimento e

redução da qualidade de vida do indivíduo na sua globalidade.

É um fenómeno complexo e subjectivo, difícil de verbalizar e de explicar – a dor não se

mede e é invisível aos olhos dos outros. Admitimos a sua existência quando se passa

connosco e tentamos acreditar na que os outros nos comunicam.

Tem inúmeras causas. A mais frequente é a lombalgia (dores nas costas) e 80 % de todos

nós sofrerá disto algures num dia das nossas vidas.

A dor é multidimensional e por isso exige um abordagem terapêutica multiprofissional

com médicos de várias especialidades e em conjunto. É neste conceito que surgem as

estruturas dedicadas à Medicina da Dor. As estratégias são multimodais – não são só

medicamentos, passa também por mudanças no estilo de vida, como por várias técnicas

inovadoras.

Tratar a dor é um dever dos profissionais de saúde e um direito dos doentes.

O que mais dói é não falar sobre ela. Temos de tirar a dor do silêncio e torná-la visível!