No Dia Mundial do Cancro, 4 de fevereiro, registaram-se várias iniciativas em todo o país, sobre o tema “Por Cuidados Mais Justos”, visando maior consciência global e mais mobilização para a prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e cuidados continuados.

O cancro adquiriu uma dimensão crónica, mas não perdeu o seu espectro de gravidade e o envelhecimento da população trouxe maior risco de cancro. Nos países desenvolvidos, mais de metade dos cancros acontecem depois dos 70 anos. A distribuição aumentada da doença, nas idades mais avançadas, impõe que ao nível das políticas integradas para a longevidade, sejam identificadas áreas preeminentes ação face às necessidades específicas das pessoas mais velhas, quando em causa estiver um diagnóstico de cancro. Tornar os cuidados mais justos para as pessoas mais velhas diagnosticadas com cancro, não é apenas uma diferenciação segundo a idade cronológica, mas trata-se sim, de identificar as necessidades que decorrem do seu padrão individual de envelhecimento.

Um dos recursos fundamentais no tratamento do doente oncológico é a sua condição física, mas também a cognitiva, a funcional, o estado emocional e a sua rede social, recursos estes que, nos doentes idosos com cancro, mais frequentemente, estão comprometidos.

O projeto NEWAYS − Cancer Network for Welfare Aging, teve por objetivo, segundo o grupo de especialistas que constituíram a network que alavancou o projeto, criar uma consciência nacional para o problema da Oncologia Geriátrica em Portugal. Em 2020, em jeito de documento de consenso, o grupo de especialistas divulgou as linhas de ação que podem fomentar e promover o desenvolvimento de políticas públicas em Oncologia Geriátrica em Portugal. Para o grupo de projeto, as estratégias de atuação devem recair sobre quatro áreas preponderantes: área clínica, área da economia e políticas de saúde, área de investigação epidemiológica e social e outras áreas de atuação (literacia em saúde, tecnologias de informação, ética, patient advocacy),(Pimentel et al., 2021)[1].

Na área clínica, em alinhamento com o tema, por cuidados mais justos, o projeto propõe a realização de uma Avaliação Geriátrica Compreensiva para definir o perfil de fragilidade da doente oncológico. Por sua vez, o protocolo de atuação, determina uma triagem inicial dos doentes oncológicos com mais de 65 anos e de todos os doentes hematológicos com mais de 75 anos de idade (de acordo com a International Society of Geriatric Oncology – SIOG);

No contexto dessa triagem, prevê-se um processo de avaliação sistematizada, com aplicação de instrumentos de avaliação, cognitiva e escalas de índices de comorbilidades, num quadro de trabalho multidisciplinar. A triagem vai permitir determinar prioridades e a Avaliação Geriátrica Compreensiva, vai possibilitar a elaboração de um plano de cuidados, capaz de responder aos problemas encontrados.

O plano de cuidados deverá incidir sobre as áreas de vulnerabilidade identificadas, e, ter por objetivo otimizar a situação do doente, antes do início do tratamento dirigido à doença oncológica. As áreas de intervenção podem ser diversas: nutricional, física/funcional, psicológica, farmacológica, cognitiva e social.

Não será excessivo afirmar que há uma iluminação conscienciosa sobre a importância de melhorar a qualidade de vida do doente idoso com cancro, que se deve ao projeto NEWAYS−Cancer Network for Welfare Aging. Estão identificados os motivos para que a colaboração que alicerçou o projeto continue, e seja robustecida, em todas as extensões identificadas pelos seus autores, de modo que não se desperdice conhecimento diferenciado e propostas concretas para uma melhor qualidade de vida do doente idoso com cancro. As bases para a implementação de uma Política de Oncologia Geriátrica, estão lançadas.

É preciso adotar e replicar os ensinamentos do projeto NEWAYS, em cada uma das unidades e serviços de saúde, que prestam cuidados aos doentes oncológicos idosos, bem como os responsáveis pelo planeamento em saúde, na definição de estratégias para a doença oncológica, devem incorporar a atuação referente à dimensão economia e políticas de saúde, que o projeto NEWAYS fundamentou, colocando à considerando dos decisores, a sua assunção plena.

Cuidados mais justos no cancro, tem de valer que cada doente vai ter acesso ao tratamento adequado, sem ser a mais, ou a menos, do que ele precisa.

[1] PIMENTEL, Francisco Luís et al. – Cancer Network for Welfare Aging (NEWAYS): Estratégias para Otimizar os Cuidados ao Doente Idoso com Cancro. Medicina Interna. ISSN 0872-671X. 27:4 (2021) 334–336. doi: 10.24950/pv/6/19/4/2020.