É preciso "adotar sem reservas e com a maior brevidade um confinamento geral, no mínimo semelhante ao que ocorreu em março/abril de 2020, aquando da primeira onda da pandemia, com uma situação muito menos severa", lê-se no comunicado da Ordem dos Médicos enviado esta segunda-feira às redações, no qual se lê "é inaceitável continuar nas meias medidas". Já perdemos demasiado tempo e continuamos a perder", frisa o documento.

O bastonário, Miguel Guimarães, defendeu que sejam revistos os critérios de prioridade na vacinação e que os médicos de família sejam libertados das funções associadas de rastreio de contactos para que os doentes possam ter mais facilmente acesso aos cuidados de saúde primários.

"Revisão imediata do Plano Nacional de Vacinação COVID-19 e pedido de parecer urgente ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) sobre critérios de prioridade para vacinação COVID-19", lê-se num dos 10 pontos elencados na carta de recomendações da Ordem dos Médicos.

Para o bastonário, é urgente "comunicar aos portugueses de forma transparente, coerente e objetiva, não omitindo a verdade, não tentando esconder a gravidade da situação, nem tentando encontrar bodes expiatórios para justificar a incapacidade de liderar o combate à pandemia".