O médico Artur Carvalho, que acompanhou a gravidez da mãe do bebé que nasceu sem rosto e realizou as ecografias numa clínica particular, em Setúbal, foi suspenso por um período de seis meses, na sequência de uma reunião do Conselho Disciplinar Regional do Sul (CDRS) da Ordem dos Médicos, realizada a 22 de outubro de 2019, a pedido do bastonário Miguel Guimarães.

No comunicado divulgado após a referida reunião, em que foi anunciada a suspensão preventiva do médico Artur Carvalho por seis meses, o CDRS informou também que tinham sido analisados vários processos pendentes contra o referido obstetra, incluindo o caso do bebé que nasceu com malformações no rosto no dia 07 de outubro de 2019, em Setúbal.

No comunicado, o CDRS da Ordem dos Médicos justificou a suspensão preventiva do clínico com a "gravidade das infrações imputadas ao médico arguido nos vários processos” e com os “indícios muito fortes” de que efetivamente teria cometido essas infrações.

A agência Lusa tentou ouvir a nova presidente do CDRS, Maria do Céu Machado, mas não foi possível.