O país atingiu hoje o total de 28.586 casos suspeitos testados desde o início da pandemia, a 11 de março, com uma taxa de positivos de 3%, referiu Ilesh Jani, diretor do Instituto Nacional de Saúde.

Aquele responsável falava durante a apresentação diária de dados sobre a pandemia de covid-19 no país.

Do total de casos ativos, a maioria está no norte: a província de Nampula tem 253, seguindo-se Cabo Delgado com 148.

A sul, Maputo Cidade tem 78 casos ativos, Maputo Província tem 62 e as restantes províncias têm 15 ou menos infetados ativos identificados cada uma.

“Nunca tivemos tantos casos ativos como agora porque a maior parte foi diagnosticada recentemente”, referiu Ilesh Jani.

Nampula e Cabo Delgado são as províncias que registam também as maiores taxas de resultados positivos face a testes realizados.

Em Nampula, 11,5% dos casos suspeitos testados deram resultado positivo e em Cabo Delgado a taxa de positivos é de 6,1%, enquanto no resto das províncias a taxa é inferior a 2%.

Ainda de acordo com os dados apresentados hoje, do total acumulado de casos em Moçambique, dois terços são homens, a maioria está “nas faixas etárias mais ativas”, dos 20 aos 39 e 55% são assintomáticos, havendo depois 38% com sintomas leves.

Logo, “a única forma de prevenção é adotar as medidas decretadas e que incluem o uso de máscaras, higiene individual e coletiva, entre outras”, concluiu Ilesh Jani.