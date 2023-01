“Eu tenho um enorme respeito pelos autarcas que, aliás, são essenciais à melhoria dos serviços de saúde”, disse o governante aos jornalistas após uma visita a unidades dos cuidados de saúde primários e hospitalares da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA), em Nisa, Crato e Portalegre.

Manuel Pizarro reagia assim às criticas do presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), que na segunda-feira pediu ao ministro da Saúde para que “respeite os que são eleitos”, criticando a ausência de resposta ao pedido de marcação de uma reunião feito pela CIMLT.

“O que eu posso garantir é que vou, o mais rapidamente que for possível, receber também os autarcas da lezíria e o autarca de Santarém. Não haja nenhuma dúvida que a porta do Ministério da Saúde está aberta para este diálogo, que é muito importante”, sublinhou.

O autarca de Santarém (PSD) recuperou na segunda-feira, na reunião do executivo municipal escalabitano, a expressão que usou há uma década quando o então ministro da Saúde Paulo Macedo “demorou meses” para agendar uma reunião solicitada para abordar constrangimentos no funcionamento do Hospital Distrital de Santarém (HDS).

“Vou dizer ao atual ministro o que disse a Paulo Macedo: respeite os que são eleitos, porque somos eleitos e, se pedimos uma reunião ao ministro da Saúde, é porque queremos falar”, declarou, salientando que a reunião com Manuel Pizarro foi pedida pela CIMLT “há alguns meses”.

Entre as questões que preocupam os autarcas dos oito concelhos do distrito de Santarém da área de abrangência do HDS encontra-se a necessidade de uma ambulância de emergência médica, reconhecida pelo próprio Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), como complemento à Viatura Médica de Emergência e Reanimação, afirmou.

Durante a visita ao Alto Alentejo, o ministro da Saúde foi ver algumas obras a decorrer em centros de saúde e no hospital de Portalegre, tendo ainda inaugurado naquela unidade hospitalar o serviço de Imuno-hemoterapia e da Medicina Transfusional, num investimento que ronda os 500 mil euros.