“Em relação a estruturas residenciais para idosos, há menos lares com infeções. Temos casos em 246 estruturas residenciais para idosos, o que representa menos de 10% do universo de lares do país”, afirmou António Lacerda Sales na conferência de imprensa diária sobre a pandemia.

O Governo anunciou a 04 de junho que os idosos institucionalizados em lares passarão a ter acompanhamento médico do Serviço Nacional de Saúde nessas unidades residenciais sem necessidade de se deslocarem aos centros de saúde.

A informação foi dada pelo primeiro-ministro na apresentação do Programa de Estabilização Económica e Social (PEES).

“Os serviços de cuidados de saúde primários passarão a incorporar na sua atividade regular, tal como têm feito nas últimas semanas, o acompanhamento dos idosos institucionalizados em lares e não exclusivamente a sua assistência nas unidades locais de saúde”, disse António Costa.

A 07 de junho, a ministra da Saúde garantiu que os lares e residências para idosos serão visitados por equipas de saúde familiar “enquanto durar” a pandemia, mas a inclusão definitiva dessa rotina será avaliada “num momento posterior”.

Reconhecendo que houve “momentos de preocupação” nas estruturas residenciais para idosos, a ministra adiantou que das 300 unidades da rede nacional de cuidados continuados e integrados só 13 tinham ainda doentes internados positivos, num total de 26 pessoas.

A ministra indicava, ainda, que não havia registo de mortes desde 22 de abril.

Portugal regista hoje 1.517 mortes relacionadas com a covid-19, mais cinco do que no sábado, e 36.690 infetados, mais 227, segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).