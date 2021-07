De acordo com o estudo, publicado na passada sexta-feira na revista Science Advances, a história genómica da domesticação da canábis não foi suficientemente estudada em comparação com outras espécies, em grande parte devido a restrições legais.

Os investigadores coletaram 110 genomas completos que abrangem todo o espectro da canábis, de plantas selvagens a híbridos modernos usados para cânhamo e drogas, por meio de cultivares, ou seja, espécies de plantas criadas artificialmente. O estudo afirma ter determinado "o tempo e a origem da domesticação, os padrões de divergência após a domesticação e a diversidade genética atual".

"A nossa datação genómica sugere que os primeiros ancestrais domesticados do cânhamo e tipos de drogas divergiram da canábis basal" há cerca de 12.000 anos ", indicando que a espécie já havia sido domesticada no início do Neolítico", observa o estudo.

"Ao contrário de uma opinião amplamente aceite, que associa a canábis a um centro de domesticação de plantações na Ásia Central, os nossos resultados são consistentes com uma única origem de domesticação da 'cannabis sativa' no Leste Asiático, o que concorda com as primeiras evidências de sítios arqueológicos", disseram os autores.

A canábisé usada há milhares de anos em tecidos, para além das suas propriedades medicinais e psicotrópicas.

A evolução do genoma da canábis sugere que a planta foi cultivada para fins múltiplos por vários milénios, de acordo com o mesmo estudo.

Acredita-se que as variedades atuais de cânhamo e drogas tenham a sua origem na criação seletiva iniciada há cerca de 4.000 anos, otimizada para a produção de fibras ou canabinoides.

A seleção resultou em plantas de cânhamo altas e sem ramos com mais fibra no caule principal e plantas de canábis curtas e bem ramificadas com mais flores, maximizando a produção de resina.

O estudo foi divulgado por Luca Fumagalli, da Universidade de Lausanne, e incluiu cientistas da Grã-Bretanha, China, Índia, Paquistão, Qatar e Suíça.