Carlos Ferreira, diretor executivo do ACES Lezíria, afirmou que o primeiro lote de 102 vacinas recebido vai ser administrado na próxima segunda-feira, dia 15, na Casa do Campino, a utentes das cinco unidades de saúde familiar do concelho de Santarém que têm mais de 80 anos.

Por outro lado, na sexta-feira, dia 12, também na Casa do Campino, começam a ser vacinados 160 elementos das corporações de bombeiros que ainda não receberam a vacina (ficando excluídos, nesta fase, os que estão infetados com o novo coronavírus), estando agendada para terça-feira, dia 16, a primeira inoculação a mais 145 bombeiros.

Os elementos das corporações de bombeiros vão receber a vacina da Astrazeneca, que implica uma segunda dose passados 28 dias (ao invés dos 21 dias da Pfizer, que está a ser aplicada nos lares e à população).

No distrito de Santarém vão ser vacinados um total de 842 bombeiros.

Carlos Ferreira afirmou que está já a decorrer a segunda inoculação nas estruturas residenciais para idosos (ERPI) dos nove concelhos do distrito de Santarém abrangidos pelo ACES Lezíria, a qual deverá estar concluída na segunda-feira, tendo-se iniciado a primeira vacinação nos lares que tiveram surtos da covid-19 e que já não apresentam casos positivos.

De fora estão ainda 10 ERPI, onde permanecem surtos ativos, afirmou, adiantando que ficaram ainda para vacinação posterior, a decorrer em contexto hospitalar, os idosos que as equipas de vacinação identificaram, nos inquéritos preliminares que realizam, como necessitando de outro tipo de acompanhamento.

A aplicação da segunda dose foi já concluída nas ERPI dos concelhos de Rio Maior, Alpiarça, Chamusca e Golegã, iniciando-se hoje nos concelhos de Santarém, Almeirim, Salvaterra de Magos, Coruche e Cartaxo, onde decorrerá ao longo dos próximos dias (incluindo sábado e domingo), até segunda-feira, disse.

Para a vacinação dos utentes indicados pelas unidades de saúde familiar, na segunda-feira, a convocatória foi feita por telefone, por não estar ainda disponível a aplicação que permitirá o envio de SMS, a qual o responsável do ACES Lezíria espera estar operacional no início da próxima semana, passando a incluir os utentes com mais de 50 anos e com comorbilidades associadas.

Este primeiro lote de 102 vacinas foi distribuído de acordo com a dimensão de cada uma das cinco unidades de saúde familiar (USF) do concelho de Santarém, sendo que à de S. Domingos foram atribuídas 30 doses, com a vacinação a decorrer, por grupos simultâneos de 10 utentes, às 09:00, 10:00 e 11:00.

Seguir-se-ão 12 utentes da USF Foral Novo (Alcanede), às 12:00, 20 da USF Almeida Garrett (Santarém), às 13:00 e às 14:00, 20 da USF Alviela (Pernes), às 15:00 e às 16:00, e 20 da USF Planalto (Santarém), às 17:00 e às 18:00.

Carlos Ferreira disse esperar que chegue novo lote de vacinas na segunda-feira, para convocação de mais utentes.

A vacinação contra a covid-19 iniciou-se em Portugal no passado dia 27 de dezembro, com a primeira fase a abranger os profissionais de saúde diretamente envolvidos na prestação de cuidados a doentes, funcionários e utentes de lares de idosos e da rede nacional de cuidados continuados integrados, assim como elementos das forças armadas, das forças de segurança, de serviços críticos e titulares de órgãos de soberania e altas entidades públicas.

Recentemente, foram incluídos no plano de vacinação pessoas com 80 ou mais anos e pessoas com mais de 50 anos com doenças associadas.

A campanha de vacinação contra a covid-19 foi planeada de acordo com a disponibilidade das vacinas contratadas para Portugal, que estão a ser administradas faseadamente a grupos prioritários, até que toda a população elegível esteja vacinada.

O objetivo é vacinar 80% das pessoas com mais de 80 anos até março.

