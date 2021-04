Em comunicado de imprensa, refere-se que os restantes sete casos foram registados nos municípios de Bobonaro (um), Ainaro (um), Ermera (cinco).

A maioria das novas infeções com o coronavírus registadas no município de Díli foram identificadas nos sucos de Comoro e Becora, de acordo o gráfico distribuído hoje.

Dos 61 casos registados — correspondentes a seis por cento do total de testes realizados nas últimas 24 horas (1.021) naquele que é o principal foco de infeção no país –, apenas dois apresentavam sintomas de covid-19, segundo a mesma fonte.

Entre os novos infetados, há um indivíduo com pressão arterial elevada, aumentando para dois os casos identificados como “moderados”, estando ambos no centro de isolamento de Vera Cruz e, segundo o centro de crise, em situação estável.

Ao todo, o município de Díli totaliza agora 796 casos, espalhados por 23 focos, desde o surto iniciado a 7 de março.

Ao dia de hoje, estão identificados 531 casos ativos em Timor-Ledste e 45 doentes foram dados como recuperados.

Desde o início da pandemia, Timor-Leste contabiliza 1.008 casos de infeção com o vírus, tendo esta semana registado a primeira morte.

As violentas cheias que assolaram o país no domingo passado causaram 42 mortos e deixaram pelo menos 14 mil deslocados, o que dificulta o controlo do surto epidémico.

Em comunicado, o Centro Integrado de Gestão de Crise pede à população que teve de procurar refugio nos centros de acolhimento devido às cheias para que “colabore com a equipa conjunta de saúde que está fazer a recolha de amostras para análise em laboratório”.

Segundo um relatório publicado hoje pela agência France Prece, a pandemia provocada pelo novo coronavírus matou pelo menos 2.917.316 em todo o mundo desde que a Organização Mundial de Saúde relatou o início da doença, na China, no final de dezembro de 2019.