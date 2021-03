No domingo tinham sido notificadas 144 mortes e 6.035 casos, embora os valores do fim de semana sejam recorrentemente mais baixos devido ao atraso no processamento administrativo.

A média dos últimos sete dias é de 314 mortes e 7.980 infeções e a taxa de incidência de 100,4 casos e 3,2 mortes por 100 mil habitantes no mesmo período.

No total, morreram no Reino Unido 122.953 pessoas entre 4.182.009 casos de contágio confirmados desde o início da pandemia covid-19.

Até agora, 20.275.451 pessoas receberam a primeira dose de uma vacina contra o novo coronavírus, das quais 815.816 receberam já uma segunda dose, que é administrada com um intervalo de até 12 semanas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.531.448 mortos no mundo, resultantes de mais de 114 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.351 pessoas dos 804.956 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.