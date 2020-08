Segundo Pedro Soares, foi encontrada no lar do Nordeste uma equipa de enfermagem que “trabalhou e aproveitou muito a ajuda da Unidade de Saúde de Ilha da de São Miguel e dos colegas de enfermagem, que se deslocaram na altura do problema ao local, promovendo alterações e implementando alguns procedimentos”.

Do encontro que manteve com os profissionais no lar, o responsável saiu “satisfeito porque a segurança e qualidade estão minimamente garantidas”, havendo “alguns pontos que padecem de correção, mas relativamente fáceis de executar”, indo a Ordem trabalhar com os colegas do lar.

O registo do primeiro caso no lar da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste foi de uma utente de 88 anos, que contraiu a infeção numa ida ao Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, através de contacto com uma profissional de saúde.

A Autoridade de Saúde dos Açores determinou em 05 de maio o encerramento do lar de idosos do Nordeste, na ilha de São Miguel.

No total, naquela estrutura já foram registados 50 casos de infeção pelo novo coronavírus, entre utentes e funcionários, e 12 mortos.

Em 06 de junho, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deslocou-se ao lar do Nordeste, tendo elogiado o desempenho dos profissionais de saúde.