Desde o início da pandemia, o México acumulou 202.951 casos e 25.060 mortes, informaram as autoridades numa conferência de imprensa no Palácio Nacional da Cidade do México.

Os contágios duplicaram em 22 dias, o mesmo acontecendo ao número de mortos, em apenas 20 dias.

Atualmente, o México ocupa o 11.º lugar no mundo no número de infetados e é o 7.º país com mais mortes acumuladas desde o início da pandemia.

O diretor de Epidemiologia do Governo do México, José Luis Alomía, indicou que existem ainda 1.966 mortes suspeitas, sobre as quais se aguardam resultados laboratoriais.

No país, a Cidade do México e o estado do México continuam a ser os que registam o maior número de casos acumulados, ativos e também óbitos.

Desde 01 de junho, o México está numa fase de “nova normalidade” que opera com base num ‘semáforo’ epidemiológico que determina as atividades permitidas e as que ainda são proibidas nos diferentes estados.