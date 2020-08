Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são Brasil com 120.828 mortes e 3.862.311 casos, Índia com 64.469 mortes (3.621.245 casos), México com 64.158 mortes (595.841 casos) e o Reino Unido com 41.499 mortes (334.467 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 85.048 casos (26 novos entre domingo e segunda-feira), incluindo 4.634 mortes (nenhuma nova) e 80.177 recuperações.

A América Latina e as Caraíbas totalizaram 275.595 mortes e 7.274.452 casos, Europa 215.405 mortes (3.943.733 casos), Estados Unidos e Canadá 192.222 mortes (6.125.528 casos), Ásia 97.245 mortes (5.162.032 casos), Médio Oriente 36.326 mortes (1.491.382 casos), África 29.585 mortes (1.247.364 casos) e Oceânia 693 mortes (29.023 casos).

O balanço foi realizado a partir de dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes e de informações da OMS.

Portugal, de acordo com o último relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS), contabiliza 1.819 mortos associados à COVID-19 em 57.768 casos confirmados de infeção.