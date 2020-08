O número de testes foi divulgado pelo responsável da Saúde, Alvis Lo Iek Long, durante a conferência bissemanal de acompanhamento da situação da COVID-19 no território. O médico explicou ainda que os testes vão prosseguir nos próximos dias.

A emissão de vistos iniciada na quarta-feira é considerada essencial para a recuperação económica do território, já que as receitas do jogo representam cerca de 80% do Produto Interno Bruto (PIB) de Macau.

Os visitantes do interior da China são responsáveis pela esmagadora maioria das receitas do jogo, cerca de 90%, representando a província de Guangdong 80% dessas receitas, como explicou à Lusa Ben Lee, analista da consultora de jogo IGamix, em julho.

As restrições fronteiriças instauradas desde fevereiro no território levaram a perdas nos casinos sem precedentes, quase 80% nos primeiros sete meses do ano, segundo os dados mais recentes do Governo, com o PIB a cair 58,2% no primeiro semestre.

Apesar da abertura gradual das fronteiras a cidadãos chineses, as autoridades sublinharam a importância de manter as regras de controlo da pandemia, num território que está há 151 dias sem casos locais e 62 dias sem casos importados, não tendo atualmente nenhum caso ativo.