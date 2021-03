Este balanço, emitido às 20:00 locais (00:00 em Lisboa), indica que o país registou 436 mortes nas últimas 24 horas e 35.068 novas infeções, apesar de as estatísticas do fim de semana serem geralmente inferiores devido à menor atividade dos serviços públicos.

A Califórnia é o estado mais atingido pela pandemia com 57.502 mortos, seguido de Nova Iorque (49.426), Texas (47.346), Florida (32.742), Pensilvânia (24.796), Nova Jersey (24.174) e Illinois (23.357).

Também com um número significativo de mortes estão os Estados da Geórgia (18.530), Ohio (18.339), Michigan (16.906), Massachusetts (16.867) e Arizona (16.733).

Em relação aos contágios, a Califórnia regista 3.640.703, à frente do Texas com 2.753.758, Florida com 2.008.349, Nova York com 1.782.769 e Illinois com 1.221.775.

O balanço provisório de mortes (542.343) supera as estimativas iniciais da Casa Branca, que durante o mandado do ex-Presidente Donald Trump projetou entre 100.000 e 240.000 óbitos causados pela pandemia.

O atual Presidente Joe Biden já admitiu que, no total, vão registar-se mais de 600.000 mortes no país devido ao novo coronavírus.

Por sua vez, o Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) da Universidade de Washington, cujos modelos de previsão da evolução da pandemia são na generalidade utilizados pela Casa Branca, calcula que, em 01 de junho, se terão registado cerca de 596.000 mortes associadas à covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.710.382 mortos no mundo, resultantes de mais de 122,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.