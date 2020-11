De acordo com os números contabilizados pela instituição até às 20h00 de quarta-feira, hora local (01h00 de hoje em Lisboa), o país registou 240.857 mortes provocadas pela doença desde o início da pandemia. Desde o balanço do dia anterior, morreram mais 1.269 pessoas.

O número de infeções nos Estados Unidos tem vindo a aumentar, superando os 120 mil por dia na última semana.

De acordo com o Covid Tracking Project, os EUA registam atualmente um recorde de hospitalizações por todo o país, com 61.964 no último dia, o que representa mais 40% que há duas semanas.

Os Estados Unidos são o país com mais mortes (240.857) provocados pelo novo coronavírus SARS-Cov-2, responsável pela covid-19, e também com mais casos de infeção confirmados (mais de 10,3 milhões).

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.275.113 mortos em mais de 51,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.