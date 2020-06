Os bancos centrais, concluiu, "deviam potenciar a criação de mercados de capitais mais fortes".

Questionado sobre qual a principal conclusão do 'novo normal' que os países enfrentam, com as medidas de isolamento social, abrandamento das economias e limitação das trocas comerciais, a diretora do centro de pesquisa The Africa List, Nieros Oyegun, respondeu que "os líderes estão agora mais cientes da importância das finanças, estão a melhorar a perceção do futuro, já que os recursos continuam lá".

Para esta empresária, "a crise não é uma questão africana, é uma questão global, e os líderes empresariais africanos mostraram grande qualidade no aproveitamento dos recursos que têm, com muita colaboração e aproveitando o financiamento, que é acessível e está disponível".

O número de mortos em África devido à covid-19 subiu para 8.856, mais 238 nas últimas 24 horas, em cerca de 336 mil casos, segundo os dados mais recentes sobre a pandemia no continente.

A pandemia de COVID-19 já provocou quase 482 mil mortos e infetou mais de 9,45 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.