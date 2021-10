A China detetou 50 casos de covid-19, nas últimas 24 horas, 38 por contágio local e os restantes oriundos do estrangeiro, anunciaram hoje as autoridades de saúde do país.

Os casos locais foram detetados em Gansu (17), na Mongólia Interior (11), Pequim (seis), Ningxia (três) e Yunnan (um). Os restantes 12 casos foram diagnosticados em viajantes provenientes do estrangeiro em Xangai (leste), Fujian (sudeste), Guangxi (sul), Tianjin (norte), Liaoning (nordeste), Shandong (leste), Guangdong (sudeste) e Yunnan (sul). A Comissão de Saúde da China adiantou que o número total de casos ativos é de 549, entre os quais sete graves. Desde o início da pandemia da covid-19, o país registou 96.715 casos da doença e 4.636 mortos. A covid-19 provocou pelo menos 4.926.579 mortes em todo o mundo, entre mais de 242,39 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse. Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.125 pessoas e foram contabilizados 1.083.651 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde. A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.