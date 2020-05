É precisamente esta resposta à crise que vai estar em cima da mesa na reunião do Bloco de Esquerda com o Governo, marcada já para segunda-feira, e anunciada precisamente pelo primeiro-ministro, António Costa, no último debate quinzenal, que explicou então que ia ouvir os partidos na próxima semana sobre o orçamento suplementar.

“Fizemos um grande trabalho de levantamento de medidas e seguramente vamos ouvir os projetos do Governo, mas levaremos também medidas que Bloco de Esquerda tem estado a desenhar ao longo deste tempo, com os diversos setores e com as pessoas que estão no terreno”, adiantou.

Na perspetiva da líder bloquista, “têm de ser respostas baseadas nas necessidades do país e dirigidas pela absoluta urgência de garantir a dignidade a todas as pessoas que trabalham neste país, reconstruir a economia, o emprego e o salário”.

“Nós temos estado a ouvir o país, temos feito muitas reuniões, com muitos setores, temos estado atentos ao que tem acontecido, visto o problema da crise social, da crise económica aumentar também”, referiu.