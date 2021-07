No boletim diário, a Autoridade de Saúde Regional indica os dados referentes às últimas 24 horas indicam que, na ilha de São Miguel, dois dos casos são de “viajantes, não residentes” que “revelaram análises positivas ao 6.º dia”, enquanto os restantes 26 doentes resultaram de “transmissão comunitária”.

No concelho de Ponta Delgada, foram registados 13 novos casos, na Lagoa oito, Ribeira Grande três e no concelho de Vila Franca do Campo há quatro novos doentes com covid-19.

Na Terceira, há sete novos casos no concelho da Praia da Vitória e nesta ilha “surgiram duas novas cadeias de transmissão local

Nas Flores há três novos casos, referentes “a viajantes, não residentes” e “com resultados positivos ao 6.º dia”.

Em São Jorge foi também registado um novo caso de “um viajante, não residente, com resultado positivo ao 6.º dia”.

Estes casos foram identificados após 1.923 análises realizadas, nas últimas 24 horas, nos laboratórios de referência da Região.

Também nas últimas 24 horas foram registadas 22 recuperações, 20 das quais em São Miguel, uma na Terceira e outra nas Flores.

Hoje estão internados 10 doentes (menos três do que na quinta-feira).

Nove pacientes foram hospitalizados no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, ilha de São Miguel, e um no Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo, na Terceira.

O arquipélago conta presentemente com 428 casos positivos ativos, sendo 366 em São Miguel, 30 na Terceira, 14 no Pico, sete em São Jorge, oito nas Flores e três no Faial.

Estão ativas no arquipélago 10 cadeias de transmissão local primária, sendo cinco na Terceira, duas no Pico, uma no Faial, uma em São Jorge e uma São Miguel/Flores.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 6.900 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 6.294 pessoas e falecido 34.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 8 de julho, já foram “administradas nos Açores 250.705 doses de vacinas contra a covid-19, havendo 129.190 pessoas com, pelo menos, uma dose (53,21% da população) e 121.515 pessoas com vacinação completa (50,05%)”, no âmbito do Plano Regional de Vacinação, informa ainda o comunicado.

A pandemia provocada pelo novo coronavírus já fez pelo menos 4.070.508 mortos em todo o mundo desde que foi notificado o primeiro caso na China, no final de 2019, segundo o balanço diário da agência France-Presse.