HealthNews (HN)- Como se define a polipose nasal?

Carla Pinto Moura (CPM)- A polipose nasossinusal é uma situação patológica em que as pessoas têm uma inflamação crónica a nível da cavidade nasal e dos seios perinasais. Trata-se de uma rinossinusite crónica, em que a reposta à inflamação vai levar ao aparecimento de pólipos nasais, umas estruturas gelatinosas que têm origem na mucosa do nariz e que podem crescer com os episódios em que aumenta a inflamação – episódios de agudização de rinossinusite.

Qual é o problema dos pólipos? É que estes pólipos, sendo uma estrutura gelatinosa dentro do nariz, secundária ao edema e inflamação, preenchem as diversas da cavidade nasal e provocam, por isso, obstrução nasal mais marcada. As pessoas têm mais dificuldade em respirar pelo nariz, reduzindo a permeabilidade do nariz e, assim, o olfato e, como se experienciou na Covid-19, quando isso acontecer, o paladar também se reduz. Secundariamente, é mais fácil, caso surja uma infeção, as secreções ficarem em estase, drenarem com mais dificuldade e infetarem. Isso provoca dores/pressão facial, na região frontal, perto dos olhos e nariz, mais marcada quando se baixa a cabeça, sintomas associados a uma agudização da rinossinusite crónica. Nessa altura, as pessoas precisam de fazer medicação mais potente e eficaz, como antibióticos, corticoides orais, para além dos corticoides tópicos intra-nasais que já fazem habitualmente.

Queria ainda alertar que as pessoas que sentem obstrução nasal e não respiram pelo nariz respiram por norma com a boca aberta (são respiradores orais) e têm uma qualidade de sono inferior. O sono não é tão reparador, o que faz com que o dia seguinte seja de pior qualidade, com muito mais cansaço, muito mais dificuldade de concentração ou, em alternativa, um esforço maior para obter o mesmo nível de concentração e capacidade de trabalho. E isto dia após dia se não tratam devidamente a doença.

HN- Os utentes que notarem estes sintomas devem tomar que atitude?

CPM- A maior parte destes doentes são tratados com medicação crónica diária, para tentar controlar a inflamação intra-nasal. Se isso não chega, é preciso recorrer ao médico. Há medicações de fase aguda, para quando ocorre uma agudização, e medicações de tratamento crónico persistente. Naqueles casos em que as pessoas não melhoram ou necessitam de efetuar tratamentos de agudização muito frequentes, a alternativa é cirúrgica. É uma cirurgia em que se removem os pólipos e se melhora os orifícios de drenagem dos seios do nariz para permitir o seu arejamento e a drenagem de secreções.

HN- O acompanhamento é feito pelo médico de família excetuando nos casos que agudizam?

CPM- O médico de família também pode tratar as agudizações. Os casos que não são controlados com medicação devem ser referenciados para otorrino, porque são aqueles que podem beneficiar com cirurgia.

HN- Quais são os maiores desafios em Portugal?

CPM- Acho que é muito importante sensibilizarmos as pessoas de que devem recorrer ao médico. Verifica-se com muita frequência que as pessoas se habituam a respirar mal e, se não tiverem agudizações da sinusite crónica muito marcadas, com dores de cabeça e com febre – o que nem sempre acontece –, a grande maioria acaba por conviver com os sintomas, com muito má qualidade de vida. Por isso é que é muitíssimo importante sensibilizar, e estes dias existem também para isso: vale a pena recorrer ao médico, há tratamento médico para os casos com polipose.

É verdade que a polipose nem sempre reponde ao tratamento, ou às vezes exige várias séries de tratamentos médicos; mas nesses casos mais resistentes a hipótese é cirúrgica, embora nós saibamos que os casos cirúrgicos, depois, têm que manter tratamento médico, para evitar que os pólipos voltem a aumentar. Caso aconteça, pode necessitar de uma nova cirurgia. Hoje, também é importante dizer que há no mercado medicamentos novos que, desde que os doentes tenham recetores próprios para essa medicação, ou seja, que tenham indicação para fazer esse tratamento, melhoram muito o processo.

No fundo, dar aqui um incentivo às pessoas para que recorram ao médico caso tenham sintomas de obstrução nasal crónica e de rinossinusite crónica com pólipos. Vale a pena investir no tratamento. Há maneiras de melhorar a permeabilidade do nariz, de reduzir as secreções dentro dos seios, permitir a sua drenagem e melhorar a qualidade do sono, porque as pessoas assim respiram melhor pelo nariz, e isso dá melhor qualidade de vida.

HN/RA