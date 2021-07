De um total de 1.109 amostras analisadas desde quarta-feira, o Ministério da Saúde informou, em comunicado, que foram encontrados 70 novos casos positivos, numa taxa de positividade de 6,3%.

Há mais 12 casos na ilha de Santiago, sendo 10 na Praia e dois em Tarrafal, 11 no Fogo, distribuídos por São Filipe (cinco), Mosteiros (cinco) e Santa Catarina (um), 19 na Brava, seis no Maio, três em São Vicente, dois no Sal e um na Boa Vista.

Os restantes infetados foram diagnosticados em Santo Antão (11), sendo oito no Porto Novo, dois na Ribeira Grande e um no Paul, e cinco na Ribeira Brava de São Nicolau.

Depois de vários dias, o país voltou a registar mais uma morte provocada pela covid-19, em São Vicente, aumentando para 287 o total de óbitos associados à doença desde o início da pandemia.

Em sentido contrário, mais 67 pessoas tiveram alta, passando o país a ter 31.692 casos considerados recuperados da infeção.

Cabo Verde passa assim a ter 32.594 casos positivos acumulados desde o primeiro em 19 de março de 2020 e passa a contabilizar 596 casos ativos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.949.567 mortos no mundo, resultantes de mais de 182,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.