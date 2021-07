Os números divulgados no boletim diário de hoje só se aproximam dos de 10 de abril, altura em que o arquipélago registou 76 novos casos (75 em São Miguel e um na Terceira, registando um total de 264 casos ativos de covid-19).

Atualmente, de acordo com a nota de imprensa da Autoridade de Saúde, a região “conta presentemente com 436 casos positivos ativos, sendo 307 em São Miguel, 95 na Terceira, 10 no Pico, nove em São Jorge, sete nas Flores, sete no Faial e um na Graciosa”.

Os 72 novos casos positivos de covid-19 detetados nas últimas 24 horas decorrem de 2.907 análises, acrescenta a Autoridade.

Na ilha Terceira, onde o boletim de terça-feira identificava 11 novos doentes, foram identificados, nas últimas 24 horas, a maioria dos novos casos do arquipélago (38).

Destes, 35 dos novos casos ligam-se a cadeias de transmissão local primárias anteriores, diz a Autoridade de Saúde.

Aquela entidade esclarece que “dois casos são por sintomatologia, ainda por aferir, e um corresponde a um viajante, com análise positiva à chegada”.

Tanto no concelho de Angra do Heroísmo como no da Praia da Vitória há 19 novos casos.

“Registou-se um óbito durante o dia de ontem, de um doente internado no Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira, do sexo masculino, de 71 anos, residente em Santa Cruz, Praia da Vitória. O homem em causa morreu devido a falência de órgãos, ou sistema. O utente em questão padecia de diversas comorbilidades”, descreve a Autoridade.

Quanto à ilha de São Miguel, entre os 34 novos casos, dois “correspondem a viajantes, um residente e outro não residente, com rastreio positivo ao 6.º dia”.

Os restantes casos decorrem de transmissão comunitária, tendo sido identificados 15 novas infeções no concelho de Ponta Delgada.

O concelho da Lagoa registou 10 novos casos, no concelho da Ribeira Grande há oito novos casos e no concelho de Vila Franca do Campo foi identificado um.

“Verificou-se a saída do arquipélago de um caso positivo da freguesia de Santo António de Nordestinho, do concelho do Nordeste, em São Miguel”, refere a Autoridade de Saúde.

Quanto a um caso positivo reportado anteriormente na Ribeira Seca, ilha de São Jorge, “no decurso da investigação epidemiológica, apurou-se que se tratava de um falso positivo”.

Outra investigação levou a concluir que quatro casos positivos inicialmente alocados na freguesia de Ribeira Chã, concelho da Lagoa, na ilha de São Miguel, se encontram a residir na freguesia de Cabouco, do mesmo concelho.

Nas últimas 24 horas foram registadas 45 recuperações.

Hoje, segundo a Autoridade de Saúde, estão internados 11 doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada.

Três dos doentes estão na Unidade de Cuidados Intensivos.

A Autoridade de Saúde informou que “foram extintas duas cadeias de transmissão local primária no Pico, estando agora ativas no arquipélago nove cadeias de transmissão local primária”.

Destas nove cadeias de transmissão primária, seis estão na Terceira, uma em São Jorge, uma no Faial e uma São Miguel/Flores.

“Até ao presente foram extintas 209 em todas as ilhas. Em vigilância ativa estão hoje 742 pessoas”, é indicado.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 7.113 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 6.497 pessoas, segundo a Autoridade de Saúde.

“Faleceram 35 pessoas, saíram do arquipélago 85 e 60 apresentaram prova de cura anterior. Até ao presente realizaram-se 618.910 análises para despiste do vírus SARS-CoV-2, que causa doença covid-19”, lê-se no boletim.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 08 de julho, foram administradas nos Açores 250.705 doses de vacinas contra a covid-19, havendo 129.190 pessoas com pelo menos uma dose (53,21% da população) e 121.515 pessoas com vacinação completa (50,05%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.