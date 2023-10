O Serviço Nacional de Saúde (SNS) é um pilar fundamental da sociedade, proporcionando cuidados de saúde essenciais a todos os cidadãos. No entanto, uma problemática persistente que afeta o SNS é a necessidade frequente de realização de horas extra por parte dos profissionais de forma a assegurar o seu normal funcionamento. Esta é uma questão complexa na qual importa avaliar as causas subjacentes, os impactos nos profissionais e no sistema em si, bem como algumas possíveis soluções.

Como causas da necessidade de horas extras apresentam-se dois grandes fatores: a escassez de profissionais no SNS e o aumento da procura de cuidados de saúde.

O número de profissionais é muitas vezes superado pela procura de cuidados por parte da população. O aumento da procura é condicionado pelo envelhecimento da população e aumento de doenças crónicas, levando ao aumento da sobrecarga de trabalho e criando uma, ainda maior, necessidade de realização de horas extra por parte dos profissionais.

Intimamente ligados à sobrecarga, ao excesso de trabalho, encontram-se o burnout e a exaustão, a necessidade constante de realização de horas extra por parte dos profissionais afeta negativamente a sua saúde física e mental, levando a taxas mais altas de esgotamento profissional. Também a qualidade dos cuidados é afetada, a fadiga pode afetar a qualidade dos cuidados prestados, os profissionais sobrecarregados podem cometer erros, colocando em risco a segurança dos doentes.

A sobrecarga também tem impactos no sistema de saúde, seja devido aos custos adicionais, seja pela rotação excessiva de profissionais. O pagamento das horas extra representa um custo adicional para o SNS, que já enfrenta desafios financeiros, colocando pressão adicional nos recursos já limitados. O trabalho adicional leva também a que os profissionais procurem oportunidades em outros lugares, havendo uma excessiva rotação de pessoal e perda de experiência valiosa nos quadros do SNS.

Contudo, há algumas possíveis soluções:

Revisão das carreiras: apresenta-se como uma medida essencial para solucionar esta problemática e para atrair e fixar os profissionais qualificados no SNS. A revisão das carreiras pode e deve envolver a reestruturação dos planos de carreira, com a criação de oportunidades de progressão mais atrativas, reconhecendo e recompensando o mérito e a experiência dos profissionais; Investimento em formação: O SNS pode investir em programas de formação para aumentar o número de profissionais. Isso pode ajudar a reduzir a escassez de pessoal. Melhoria das condições de trabalho: Melhorar as condições de trabalho, reduzindo a carga horária e oferecendo suporte emocional, pode ajudar a prevenir o burnout dos profissionais.

Estas, e outras, soluções podem servir como um íman para atrair e reter talentos no SNS, contribuindo para a estabilidade e excelência dos cuidados prestados à população.

A necessidade de horas extras para profissionais do SNS é uma questão complexa que envolve diversas causas e impactos negativos. Abordar esta problemática requer um esforço conjunto do governo, instituições de saúde e profissionais, com foco na melhoria das condições de trabalho, aumento do número de profissionais qualificados e adoção de soluções tecnológicas inovadoras. Somente através dessas medidas, o SNS poderá proporcionar cuidados de saúde de qualidade de forma sustentável à população.