Vai de férias e não pretende deixar a sua mascote em casa? Então, o ideal é ler este artigo! Procure que o seu animal se divirta, escolhendo locais onde possam fazer atividades juntos. Saiba com antecedência quais as condições em que os animais são admitidos no hotel ou na casa de aluguer que reservou, nomeadamente se o espaço exige o pagamento de uma diária pelo animal e/ou se existem zonas que os seus bichos não podem ou não devem frequentar.

Informe-se sobre a existência de um veterinário na área para onde vai passar férias. Prepare a bagagem do animal com boletim de vacinas, trela e açaime, água para a viagem, recipiente para a comida e bebida, cama ou cobertor, toalha, brinquedos e alimentação. Não alimente o animal antes da viagem, principalmente se ele tiver tendência para enjoar. Faça uma paragem a cada duas horas para que ele possa beber água, descontrair e fazer as suas necessidades.