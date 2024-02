Pizza Ginginha é o nome na novidade com sabor a amor na Jezzus. Uma pizza de fermentação natural que leva mozzarella Fior di Latte, queijo azul da Arrábida, compota de ginja do restaurante libanês Touta, pistachio e rebentos de amaranto. A Ginginha estreia-se no dia 13 de fevereiro, e estará disponível durante todo o mês.

De 13 a 18 de fevereiro, em jeito de preliminares essenciais ao jogo da sedução, os posters Jezzus vão estar espalhados no lisboeta bairro de Arroios com um número de telefone destacável. Este, dá acesso a um menu especial que inclui como entrada uma Foccacia com burrata, pesto de tomate seco e amêndoa e cachaço de porco preto, a Pizza Ginjinha, e como sobremesa um Tiramisu (menu completo 24€/por pessoa).

As primeiras três pessoas a entregar o destacável na Jezzus vão ter direito a um vale para usar numa próxima visita.

Jezzus Pizzaria Morada: Rua da Guiné, 1A, 1170-172 Lisboa Contactos: tel. 218 137 532



O projeto Jezzus nasceu pelas mãos do grupo Alfredo Jesus, nome experiente no sector da restauração. Foi graças à vontade dos seus filhos empreendedores, também responsáveis pela Leitaria Lisboa, que este ano se aventuraram na Jezzus.