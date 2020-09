Grand House Algarve junta-se a festival gastronómico mundial que apela a escolhas mais sustentáveis

A iniciativa conjunta da Slow Food e da chancela Relais & Châteaux - que o Grand House integra há um ano - pretende chamar a atenção para a importância de escolhas individuais que reflitam preocupações para com o planeta, com foco em produtos locais, sustentáveis e de época. Assim sendo, propuseram-se celebrar esta causa com um festival global que junta, entre outros, 81 estrelas Michelin.

No Grand House, o sous-chef Fábio Domingues vai criar “Menus pela Mudança”, honrando o azeite. Sob o mote “Um Chef, Um Ingrediente”, Fábio elegeu um produto milenar, na base da gastronomia portuguesa há séculos, para servir de inspiração ao menu de degustação apresentado nos jantares no Grand Salon. As refeições orçam os 130 euros por pessoa (com harmonização vínica).

Chefe de cozinha Fábio Domingues. créditos: Grand House Hotel/Chefs Agency

Há dois anos que a Relais Châteaux e a Slow Food uniram esforços para criar este evento, que trabalha para a sensibilização das consequências globais das nossas escolhas alimentares. Um total de 30% dos gases de efeito de estufa são causados pelos sistemas de alimentação mundiais, especialmente pela agricultura industrial.

Depois de tirar o curso de Produção e Gestão Alimentar (Nível V) na escola de Hotelaria de Vila Real de Santo António, com certificado de Lausanne, na Suíça, Fábio Domingues estagiou, entre outros, nos restaurantes Vila Joya (2 estrelas Michelin), Martin Berasategui (3 estrelas Michelin) e El Celler de Can Rosa (3 estrelas Michelin).

Iniciou a carreira de chefe de cozinha no Vila Vita Parc, no Algarve, mas o apelo do estrangeiro falou mais alto, levando-o a um longo périplo europeu do Luxemburgo e Espanha, a Itália e Inglaterra. Fábio chegou ao Grand House em agosto de 2019.

As reservas para o jantar podem ser efetuadas através do e-mail info@grandhousealgarve.com