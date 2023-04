A 6 de maio, entre as 10h00 e as 18h00, os sete produtores que integram os Baga Friends - Luís Pato, Filipa Pato, Quinta das Bágeiras, Quinta da Vacariça, Quinta de Baixo / Niepoort, Sidónio de Sousa e Vadio - vão abrir as portas das suas adegas para receber os amigos da casta e da região com provas de vinho, animação e pratos típicos.

Do programa "A Baga nas suas 7 Quintas" refira-se das 10h30 às 12h30 as provas de barricas, vinhos especiais na Quinta de Baixo (Niepoort). Entre as 13h00 e as 15h30, a casa Luís Pato acolhe o DJ Mau e os chefs Luís Gaspar, Vítor Adão e Rui Martins. Por seu turno, das 16h00 às 18h00, a casa Sidónio Sousa acolhe provas especiais (garrafa de 6l de espumante e apresentação novo topo de gama tinto). A finalizar o dia, às 19h30, decorre um jantar no Rei dos Leitões com presença de todos os produtores.

A Baga é hoje parte intrínseca Bairrada, onde um DOC Bairrada Clássico tem de ser produzido, no mínimo, com 50% de vinho desta casta. Os números mostram que esta casta representa 4% da área plantada em Portugal, sendo a sétima mais utilizada na produção de vinho. Dos mais de oito mil hectares plantados em todo o país, a Bairrada é a região com maior peso, na ordem dos 3500 hectares, estima a Comissão Vitivinícola da Bairrada.

“A Baga é uma casta muito versátil, que tanto produz vinhos espumantes, rosés, tintos jovens como tintos com grande capacidade de guarda. Num país como o nosso, em que a tradição é o lote de castas, na vinha ou na adega, a Baga, sozinha, tem a acidez, os taninos e a estrutura aromática para fazer grandes vinhos sem precisar de outras castas. Porque trabalhamos com a Baga há tantos anos, e lhe conhecemos as qualidades e as dificuldades, sabemos que esta casta é uma grande casta, que merece ser distinguida e reconhecida no mundo inteiro, e celebrada com um Dia Internacional a ela dedicada”, adianta Mário Sérgio Nuno (Quinta das Bágeiras), dos Baga Friends.