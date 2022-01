Hoje é dia de dizer “Obrigado”, aceita fazê-lo com 3 receitas deliciosas?

Há forma mais dedicada e personalizada do que cozinhar algo saboroso para o palato de quem mais gostamos? Sem demoras, vamos a três sugestões deliciosas (doces e salgadas).

Bombons de coco e amendoim

Nunca se diz que não a um bom bombom, certo? Estes Bombons de coco e amendoim são perfeitos, com uma camada exterior bem consistente e um interior bem suave. Têm um ingrediente surpresa, que ajuda a dar um toque cremoso e evita a utilização excessiva de gordura. O melhor é que pode personalizar estes bombons com toppings variados – coco ralado, amêndoa, cacau, entre outras opções.

créditos: Green Smiles

Panquecas Salgadas

Panquecas para o lanche ou mesmo para uma refeição rápida e fácil. Esta receita de Panquecas salgadas é muito versátil e pode adicionar os sabores que a pessoa a quem quer dizer obrigada gosta. É uma opção muito fácil de fazer e boa para impressionar.

Pode oferecer a panqueca simples, barrada com hummus (grão, feijão ou beterraba) ou, ainda, recheá-la com legumes salteados, por exemplo. Vamos surpreender à hora do lanche?

créditos: Green Smiles

Bolo de canela, abóbora e nozes

Uma boa fatia de bolo é sinónimo de conforto e deleite. É isso que queremos exaltar neste dia de agradecer a quem gostamos. Ofereça uma (ou mais) deliciosa fatia de Bolo de canela, abóbora e nozes e uma pausa para uma boa conversa.