Ao vasculhar as memórias familiares em casa da sua avó, a Joana Andrade Nunes do blogue Camomila Limão, recuperou uma brochura antiquíssima com dicas para a boa utilização de cada erva aromática e especiarias.

Alecrim: Indicado para aromatizar cordeiro, frango, coelho, porco, batatas, pão, gelado de baunilha.

Cebolinho: Indicado para aromatizar queijo, ovos, omeletes, peixe, batatas assadas, sopa de tomate, saladas.

Cerefólio: Indicado para aromatizar frango, peixe, omeletes, saladas, molhos.

Coentros: Indicado para aromatizar peixe, sopas de peixe, creme de cenoura, cenouras, molhos, iogurte, açordas, pão.

Endro: Indicado para aromatizar salmão, vitela, batatas, maionese, queijo fresco, caldeirada, batatas, legumes.

Erva-doce: Indicada para aromatizar sopas de peixe, carne de porco, ovos.

Estragão: Indicado para aromatizar frango, ovos, tomates.

Folhas de curry: Indicadas para aromatizar pratos indianos.

Hortelã: Indicada para aromatizar pepino, batatas, ervilhas, queijos, sopas frias, molhos de iogurte.

Louro: Indicado para aromatizar sopa, cozidos, carne assada, caça, peixe, feijão, molhos.

Manjericão: Indicado para aromatizar peixe branco, galinha, saladas, ovos, tomate, pesto, pratos de massa.

Manjerona: Indicado para aromatizar frango estufado, sopa de legumes.

Orégãos: Indicado para aromatizar carne grelhada, frango, tomate, molho de tomate, queijo, ovos, marinadas.

Salsa: Indicada para aromatizar ovos, peixe, sopas, pão, batatas.

Sálvia/Salva: Indicada para aromatizar carne de porco, vitela, pato, peru, ganso, fígado, ovos, ricota, queijo, risoto, massa, tomate, sangria.

Segurelha: Indicada para aromatizar grão, feijão, sopa de feijão-verde, feijão-verde, ovos, queijo, carnes grelhadas, guisados, tomate, molho de tomate.

Tomilho: Indicado para aromatizar aves, porco, borrego, carne assada, batatas assadas, peixe, ovos, leite, béchamel.

Verbena: Indicada para aromatizar peixe, tisanas, leite, natas, leite-creme.

As ervas aromáticas frescas devem ser utilizadas logo depois de colhidas para preservarem todo o sabor e qualidade. Podem ser guardadas no frigorífico, dentro de um saco de plástico, no máximo durante dois dias.

As ervas aromáticas frescas que sobejam podem ser congeladas frescas: basta colocá-las dentro das formas de gelo, cobrir com água ou azeite e colocar dentro do congelador.

Para que sejam secas/desidratadas corretamente, as ervas aromáticas devem ser penduradas num local seco, escuro e fresco, como se fossem um bouquet, virado para baixo.

Depois de secas, podem ser guardadas dentro de um frasco fechado durante vários meses.

Algumas interessantes combinações com ervas-aromáticas:



Bouquet Garni: Com tomilho, salsa, louro, alho-francês.

Mistura de ervas de Provence (ideal para carne assada): Com tomilho, alecrim, louro, manjericão, segurelha, alfazema.

Mistura para grelhados: Com segurelha, louro, cebola/chalota.

Mistura para carne de vaca: Com raspa de laranja, alecrim, tomilho, salsa, segurelha

ou

Louro, alho, orégãos, casca de laranja.

Mistura para carne de porco: Com sálvia, tomilho, manjerona.

Mistura para carne de aves: Com salsa, tomilho, aipo, estragão, manjerona, louro, chalota

ou

Alecrim, segurelha, manjerona.

Mistura para caça: Salsa, louro, tomilho, zimbro

ou

Erva-cidreira, hortelã-pimenta, manjerona, aipo.

Mistura para peixe: Com estragão, salsa, cebolinho.

ou

Louro, funcho, tomilho-limão, casca de limão

Mistura para batatas assadas: Com alecrim, tomilho, alho, chalota.

Na próxima página saiba que uso dar às especiarias.

Anis-estrelado (Inteiro): Pratos orientais, porco, pato, frango, marinadas, sobremesas.

Chili (Pó): Pratos indianos, mexicanos, molhos.

Canela (Pó ou pau): Pratos orientais, curries, sobremesas, chocolate, maçãs, bolos, bolachas, tartes, pão, pudins de leite, arroz, tisanas.

Cardomomo (Pó ou sementes): Curries, bolos, bolachas, frutas.

Cominhos (Pó ou sementes): Pratos indianos, porco, frango, cordeiro, queijo, sopa de grão, grãos, enchidos (morcelas de sangue), arroz de cabidela.

Cravo-da-índia (Flor ou pó): Porco, presunto, batata-doce, abóbora, bolos, maçã.

Curcuma (Pó): Arroz, curries, grão, chutneys.

Gengibre (Raiz ou pó): Bolos, bolachas, tartes, tisanas, sopas de cenoura, pratos orientais, frangos, legumes.

Mostarda (Pó ou sementes): Porco, frango, coelho, legumes, maionese, molhos.

Paprika (Pó): Massa, molhos de carne, béchamel, espinafres, gratinados de batata, bolos, biscoitos, pudins de leite, vinho quente.

Pimenta da Jamaica (Grão ou pó): Carne de caça, cebola, vinagrete, fruta cozida, bolos, tortas, pão.

Pimenta rosa (Grão ou pó): Peixe, manteigas.

Zimbro (Grão): Porco, carne de caça, paté, recheios.