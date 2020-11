Na reabertura do Boato, a carta é nova e tem forte influência de produtos do mar. À mesa são protagonistas Peixinhos da Horta negros – com tempura de tinta de choco (10 euros), Spicy tuna taco (12 euros), Quinoto de vieiras e pera (16 euros), Gyozas de camarão (9 euros).

Chefe de cozinha Manel Perestrelo. créditos: Restaurante Boato

Nem só do mar vive o Boato, pelo que conta com pratos onde a carne é rainha, tais como: Entrecôte 32 euros/duas pessoas), Bife do lombo com molho tradicional (18 euros) e o prego do Qura (9 euros).

Nos acompanhamentos, referência ao Arroz de alho e coentros (4 euros) e os Legumes salteados (5 euros).

No que toca às sobremesas, a não descurar a Delícia de ovo e amêndoa (5 euros) e a Mousse de chocolate e flor de sal (4 euros).

Restaurante Boato Rua Rodrigues Sampaio, nº 18, Lisboa

Sabores para acompanhar com cocktails ou jarritos de margaritas.