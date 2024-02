Marbleous foi o tema da nova coleção do estilista Roberto Cavalli apresentada durante a Semana da Moda de Milão. "É uma ode à metamorfose, com mármores policromados a representarem e a inspirarem a prontidão da mulher para se transformar, evoluir e reinterpretar a si mesma", pode ler-se no Instagram oficial da marca italiana. Clique na galeria e veja o desfile.

