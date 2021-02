A coleção Swim da Victoria's Secret apresenta os modelos habituais da marca, que muitas mulheres já conhecem, assim como novos modelos. A Mix and Match é uma coleção que lhe permite fazer a sua própria combinação com as cores e modelos que mais lhe agradar.

Os estilos incluem biquínis de cintura alta, corte brasileiro, formas assimétricas assim como cortes clássicos e os tamanhos vão do XS ao XL.

A moderna tecnologia de sutiã pela qual a Victoria's Secret é conhecida nas suas coleções icónicas também pode agora ser encontrada em toda a coleção de roupas de banho para um ajuste perfeito.

Inspirada em destinos à beira mar favoritos, a campanha Swim apresenta Paloma Elsesser, Jill Kortleve, Imaan Hammam e Taylor Hill e destaca a individualidade e o estilo pessoal de cada modelo.