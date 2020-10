Recentemente, a família real espanhola marcou presença num dos eventos mais importantes do ano: os Prémios Princesa das Astúrias. Sem dúvida que uma das coisas que mais de que falar foi o visual usado pela princesa Leonor, com destaque para os sapatos com um pequeno salto, os primeiros do género que usou em público.

Destacou-se ainda o vestido escolhido pela futura sucessora ao trono, nomeadamente uma criação de Poète, que segundo a revista Hola esgotou quase de imediato.

A imprensa já denominou isto como o 'efeito Leonor'.

