As cores do souk, a música berbere, o ritual do chá de menta. Por estes dias, Chiara Ferragni e um grupo de amigos experimentaram o melhor da cultura e hospitalidade marroquina.

Durante a viagem a Marraquexe, organizada pela equipa tbs, a empreendedora digital vestiu peças da coleção United Colors of Benetton SS23 desenhada por Andrea Incontri.

A relação entre Chiara Ferragni e a United Colors of Benetton remonta a 2010, quando o ícone da moda colaborou com a marca para o elenco global de "It's My Time".

A viagem a Marraquexe foi uma ocasião para consolidar esta relação assente em vários valores comuns: o amor pelas cores e pela moda, e também a curiosidade e o compromisso social.