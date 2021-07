Os clássicos nunca passam de moda. Ainda hoje usamos técnicas que aprendemos das nossas mães e

avós como usar o batom como rouge ou fixar as sobrancelhas com vaselina ou sabonete. No entanto, há técnicas e rotinas que vão mais além e se converteram num ícone incontornável quando pensamos em rituais de beleza. Quantas vezes associamos as rodelas de pepino nos olhos a momentos de relaxamento?

Por este motivo, na Lush, pegámos em todos os benefícios do pepino e juntámo-los com a nossa

experiência em fórmulas inovadoras e ingredientes frescos e naturais. Reinventámos este clássico de

beleza e levamo-lo agora ao próximo nível: os pads para os olhos de pepino e alga carragenina.

Para além de reduzir a inflamação e suavizar as linhas finas, o puré de pepino fresco contém vitamina C (que aumenta a produção de colagénio e elastina) e vitamina B (que ajuda a hidratar a área dos olhos retendo a humidade enquanto o silício ajuda a reafirmar a pele). Estes pads para os olhos têm uma flexibilidade incrível graças ao extrato de carragenina enquanto a glicerina vegetal ajuda a manter a humidade do pus de pepino na pele.

Porquê lançar esta reinvenção de um clássico?

Atualmente, passamos horas com uma máscara o que faz com os olhos sofram mais que nunca: cansam-se e secam-se com mais facilidade. Para além disso, e apesar de sabermos que deveríamos afastarmo-nos

dos ecrãs para dar um descanso aos olhos, nunca encontramos o momento certo para apagar todo esse

ruído visual. Por estes motivos, achámos que estes pads refrescantes e hidratantes são a desculpa perfeita para fechar os olhos e ter um momento para si, mimando-se e inspirando o aroma revigorante do pepino.

Porque é revolucionário?

Os pads que encontramos no mercado costumam estar feitos com materiais difíceis de reciclar. Esta fórmula inteligente elimina este problema e utiliza ingredientes naturais para obter os melhores resultados. Na Lush continuamos também a reduzir ao máximo as nossas embalagens. Atualmente, 65% da gama está completamente livre de embalagens.