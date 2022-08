Para Paulo Battista que, em 2022 celebra 20 anos de carreira, ser reconhecido na categoria de ‘Alfaiate do Ano’ foi a cereja no topo do bolo. O galardão brasileiro ‘Prêmio Gênios da Atualidade’, que no fim de semana passado realizou a sua primeira edição em território nacional, todos os anos distingue e premeia a genialidade e o talento de profissionais dos mais variados setores.

O alfaiate marcou presença no jantar de gala que teve lugar no Casino do Estoril e agradeceu a distinção com um discurso emotivo onde fez questão de salientar o amor que tem pela sua profissão.

“Ser alfaiate é proporcionar uma segunda pele, onde o bem-estar e o conforto têm de estar lado-a-lado. Receber este galardão significa que vale a pena cada inovação, cada ponto, cada traço que compõem uma peça de vestuário. Estou grato por este reconhecimento, que pode contribuir para trazer os mais novos para a profissão”, afirmou.

Recorde-se que Paulo Battista é um dos nomes incortornáveis da alfaiataria contemporânea portuguesa, vestindo diversas personalidades do mundo do futebol ou da televisão, como Manuel Luís Goucha, Ricardo Quaresma, Adrien Silva, Éder, Cédric Soares, William Carvalho e Rui Patrício.