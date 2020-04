O match perfeito entre Alice Trewinnard e Cata Vassalo

A parceria que tem agitado as redes sociais desde que foi revelada, já se tornou um verdadeiro fenómeno e as peças não podiam ser de mais bom gosto. Falamos assim, na coleção limitada de Alice Trewinnard e Cata Vassalo que une duas paixões, as flores e também as viagens.

Este match perfeito resultou da inspiração em mulheres inspiradores e a influencer foi a escolha mais acertada, devido ao seu sucesso e à forma como inspira outras mulheres. Deixe-se contagiar pela magia destas peças que vão desde brincos, a bandoletes, clutches e também toucados e inspire-se no que de melhor se faz em Portugal.

Dê uma vista de olhos na galeria e também no site para ver todas as peças desta coleção.