A Sanjo lança a sua nova coleção SS22: Heritage Echoes. Composta pelo modelo mais popular da marca em quatro variantes de cores, a nova linha é uma reprodução fiel à herança da marca Sanjoanense, relembrando os momentos chave do passado da marca nacional no desporto, mas mantendo-se enraizada nas tendências atuais.

A coleção foi pensada tendo em conta a história da marca portuguesa, misturando tradições locais e uma estética desportiva retro:

Heritage Echoes mescla as eras mais respeitadas e aparentemente mais díspares do desporto, com técnicas artesanais de tingimento de tecidos do século VI que invadiram o nosso imaginário entre as décadas de 60 e 70.

Composta pelos modelos OG Heritage Shoes, Slip One, Tie Dye e Stripes, a coleção atualiza os desportivos num toque neoclássico de alfaiataria, com camadas leves de riscas suaves em sintonia com painéis crus que oferecem uma maior conexão com a natureza, além de terem um apelo mais confortável.

Numa homenagem vanguardista às épocas mais icónicas do basquete de cano alto, e com o desejo de transitar dos recintos desportivos para as ruas das cidades, a Heritage Echoes foi criada sobre a premissa de repensar o passado para criar o futuro.

O resultado é pura reinterpretação - um monumento à marca portuguesa de calçado desportivo.