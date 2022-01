Os 200 pares idênticos dos "Air Force 1" - modelo que comemora 40 anos em 2022 - nas cores castanho, branco e creme, com o famoso logo da Louis Vuitton e a distinta faixa da Nike, serão leiloados online de 26 de janeiro a 8 de fevereiro.

Estes ténis foram apresentados em junho de 2021, para a coleção primavera verão 2022 da Louis Vuitton, da qual Virgil Abloh, rei do streetwear de luxo, foi o diretor artístico.

O preço base foi fixado em US$ 2.000, incluindo também uma bolsa Pilote laranja. Durante anos, os ténis tornaram-se itens de colecionador que às vezes podem ser comprados por dezenas de milhares de dólares.

Abloh, estilista, DJ, aficionado do hip-hop e ex-assessor da estrela americano do hip-hop Kanye West, morreu de cancro no final de novembro, aos 41 anos.