O CascaiShopping, em Cascais, e o NorteShopping, em Matosinhos, uniram-se num mês totalmente dedicado à moda e cheio de experiências para os amantes desta área e para quem quer explorar mais o seu estilo.

A primeira edição do “Programa de Moda” começou na passada sexta-feira, 13 de maio, como o objetivo de oferecer aos visitantes um serviço personalizado, exclusivo e disponível em vários canais, chegando ao maior número de pessoas possível.

O programa, que decorre até 11 de junho, é totalmente gratuito e arrancou com uma masterclass digital, conduzida pela pintora e ilustradora Ana Ventura, com dicas sobre personalização e customização de peças de roupa.

Às sextas-feiras e sábados, das 11h00 às 20h00, os visitantes podem contar também com a ajuda de especialistas no serviço de consultoria de moda, mediante pré-marcação nos sites do CascaiShopping e NorteShopping. Aos sábados, entre as 16h00 e as 18h00, é possível realizar estas sessões (com duração de cerca de uma hora) com as influenciadoras Hella Pebble, no centro comercial de Cascais, e Janiina Vaz, em Matosinhos.

O “Programa de Moda” inclui, ainda, um showroom com exposição de peças tendência para este ano, com curadoria de influenciadores e consultores de moda.

No caso do CascaiShopping, ambos os momentos acontecem no Fashion Lounge, no Piso 1, junto à Pull&Bear. No NorteShopping, este programa tem lugar no Silo – espaço cultural, no Piso 0.

Esta primeira edição fica também marcada pela venda de uma peça exclusiva, de edição limitada, criada pela artista Ana Ventura, uma shopper bag. Esta peça especial, que reflete bem o estilo da artista, muito ligado ao Cartoon e Surrealismo, vai estar à venda no site do NorteShopping, por 5€.

Esta iniciativa reforça o novo posicionamento dos centros comerciais geridos pela Sonae Sierra, anunciado em abril deste ano, que reforça que, mais do que locais de compra, estes espaços pretendem ser agregadores de experiências únicas.