Harry Lambert é o homem por detrás do estilo de Harry Styles. O stylist conheceu o cantor britânico em 2014, época em que ainda fazia parte da banda One Direction, mas a sua relação profissional – e com o mundo da moda – estabeleceu-se a partir do momento em que Styles se lançou em nome próprio.

“Eu só faço o styling de pessoas – desculpem parecer tão LA – com quem estabeleço uma ligação, ou que eu posso transformar”, disse Lambert ao jornal The Guardian, em maio de 2022, sobre a sua reduzida lista de clientes. E a verdade é que Harry Styles é a prova disso. Desde que começaram a trabalhar lado a lado, o intérprete de ‘As It Was’ tornou-se num ícone de estilo graças aos looks vibrantes, ousados e andróginos que conquistaram meio mundo e, atualmente, são replicados pela sua vasta legião de fãs dentro e fora do recinto dos seus concertos.

No dia em que comemora o seu 30º aniversário, descodificamos alguns dos códigos que tornam o estilo de Harry Styles tão especial e único.

As plumas coloridas

Se lhe pedissem para descrever o estilo de Harry Styles num acessório, quase de certeza que a maioria das pessoas escolheria umas plumas coloridas. Aliás, não é à toa que este adereço de moda se tenha tornado num dos símbolos – e num dos itens obrigatórios – da sua digressão mundial Love on Tour que, em 2023 passou por Portugal, e deixou um rasto de cor e alegria.

Para a 63ª edição dos prémios Grammy, onde a música "Watermelon Sugar" ganhou na categoria de Best Pop Solo Performance, o cantor britânico apostou em três looks diferentes sendo que todos tinham uma coisa em comum: as famosas plumas.

“Um pouco de rock’n’roll e um pouco de camp. Espero que tenhamos conseguido isso com a mistura do tweed e as plumas, [que é sinónimo de] britishness, rock’n’roll e camp tudo junto”, disse Harry Lambert à Vogue, em março de 2021, sobre a incorporação deste acessório nas versões lilás, verde e preto. “Também era importante para nós que a silhueta criada para o palco fosse a mesma que a da red carpet e que os looks fossem polos opostos.”

Um vestuário cheio de padrões, cores e texturas

Adepto de um look mais discreto e causal no dia a dia, a verdade é que parecem não existir regras no guarda-roupa de Harry Styles sempre que está em cima do palco. As calças à boca de sino, os suspensórios, os macacões e os coordenados foram algumas das peças de vestuário mais utilizados pelo cantor durante a sua digressão Love On Tour, cujo styling ficou a cargo do stylist Harry Lambert e do designer americano Harris Reed.

Diversão e ousadia parecem descrever, na perfeição, os seus figurinos onde não faltam propostas com lantejoulas, metalizados, pêlo ou cabedal e, quase sempre, em cores vibrantes e padrões visualmente apelativos, como é o caso do rosa, vermelho, roxo e azul.

Para Harry Lambert, o ano de 2015 marcou uma viragem no estilo de Styles que surgiu na entrega de prémios dos American Music Awards, ao lado dos membros dos One Direction, com um look improvável: um fato preto e branco com estampado floral da marca Gucci.

“Foi das primeiras vezes que um homem usou um dos designs do Alessandro [Michelle] e, na altura, os homens não estavam a arriscar muito na red carpet”, disse à revista The Face Vol­ume 4 Issue 001. “Quem sabe se isso influenciou outras pessoas, mas foi um momento especial. Para além disso, foi divertido ver os fãs aparecem de fato nos concertos do Harry.”

Os looks andróginos e gender fluid

“Acho que a moda é suposta ser divertida”, disse numa entrevista concedia na edição de 2019 da Gala do MET onde foi um dos co-hosts e, provavelmente, usou um dos looks mais falados da noite pelo seu toque andrógino. Para a ocasião apostou num outfit preto total com a assinatura da marca italiana Gucci composto por uma camisa transparente com folhos e uma calças pretas de cintura subida.

“Após uma digressão com um guarda-roupa tão colorido foi bom fazer algo inesperado. Este look é sobre pegar em elementos tradicionalmente femininos como os folhos, botas de salto, tecidos transparentes e o brinco de pérola, mas reformulá-los como itens masculinos contrastando com as calças de alfaiataria de cintura subida e as suas tatuagens”, disse Lambert à Vogue, em maio de 2019, sobre este look.

Mas a verdade é que o cantor não tem medo de arriscar quando assunto é moda e quebrar barreiras que parecem inquebráveis. Em 2020 fez história ao ser o primeiro homem a protagonizar uma capa a solo para a edição de dezembro da revista Vogue. Recorde-se que para além dos kilts e da crinolina, a peça mais marcante usada na bíblia da moda foi um vestido de renda azul-claro e preto até aos pés repleto de folhos criado pela Gucci. Apesar de a escolha de indumentária ter dado que falar online, o cantor nunca ocultou o seu deslumbramento em relação à roupa de mulher e não ter medo de usar aquilo que gosta.

“O que as mulheres usam. O que os homens usam. Para mim isso não é uma questão. Se vejo uma t-shirt gira e me dizem ‘Mas isso é para mulheres.’ Eu penso: ‘Okaaaay? Isso não faz que eu queira usar menos essa peça.’ Acho que o momento em que estamos mais confortáveis connosco próprios, tudo se torna mais fácil”, disse, em conversa com o jornal The Guardian em dezembro de 2019.

As manicures divertidas

As manicures coloridas são outros dos pontos atrativos do look de Harry Styles. No que diz respeito às unhas, o artista já usou um pouco de tudo: desde misturar diferentes tonalidades de vernizes até à aposta em nail art com um toque divertido.

“O Harry sempre teve um bom olho para a cor, e nós costumamos sentirmo-nos atraídos pelos mesmos tons suaves”, disse Jenny Longworth, manicure pessoal, em fevereiro de 2020 à Pop Sugar, revelando que o verde menta está entre as suas tonalidades favoritas. “Às vezes mudamos e apostamos em algo mais clássico como vermelhos e pretos se usar um fato, ou algo mais divertido para um editorial, como a nail art com um smiley.”

Em 2021, a sua paixão pelo mundo dos vernizes deu origem a um projeto muito especial: a criação de uma marca de beleza, que oferece produtos para o rosto e unhas, e que para o seu primeiro lançamento o cantor apostou um kit de quatro vernizes.

“Eu ver uma flor ou um papel de parede oi algo pensar ‘Oh, eu quero pôr isso nas minhas unhas’. Foi um projeto divertido… e que quando o batizamos de Pleasing, senti que era muito mais do que vernizes”, disse, em novembro de 2021, à Dazed.

A febre dos acessórios

Para dar um toque extra de irreverência aos seus looks, o cantor britânico não dispensa os acessórios. Para além das luvas, dos óculos de sol e das malas, os colares e os anéis parecerem estar entre as suas peças favoritas.

A febre dos colares de missangas – que fizeram furor nos últimos anos dentro e fora das redes sociais – também parece ter conquistado o intérprete de ‘Golden’ que, em diversas ocasiões, apostou em opções de vários tipos, onde se incluem peças minimalistas, outras apenas com pérolas ou ainda com bolas em formato maxi coloridas.

“Espero que sejam coisas tontas como pôr o Harry [Styles] com umas pérolas e que os homens possam usar colares e que isso não seja um tema – esse são o tipo de coisas pelas quais quero ser relembrado”, disse Harry Lambert, em entrevista ao The Guardian, em maio de 2022.

Outra peça da qual se tornou inseparável, e que faz parte de todos os seus outfits, são os seus dois anéis dourados com as iniciais do seu nome: ‘H’ e ‘S’. As peças em questão são da marca Gucci, com quem o cantor tem colaborado nos últimos anos.