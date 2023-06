Armani Beauty disponível pela primeira vez numa Perfumes & Companhia

Esta é uma das grandes novidades das últimas semanas. No seguimento da renovação da Perfumes & Companhia do Centro Comercial Colombo, em Lisboa, a Armani Beauty deu um grande passo na estratégia da marca, com a presença, desde fim de maio, pela primeira vez numa loja física desta insígnia. Anteriormente a Armani Beauty estava em exclusivo no El Corte Inglés e na Douglas, em cinco lojas e online.

Alguns do produtos da Armani Beauty disponíveis na Perfumes & Companhia. Daniela Costa

“É uma maquilhagem super simples, mas é aquela que quem testa gosta e é aquilo que demonstra ser. Não é muito extravagante, é simples e elegante”, explicava-nos Rosa Almeida no evento de apresentação.

Aqui vai poder encontrar alguns dos icónicos da marca (e bestsellers) como os lip maestro ou o fluid shear, um dos produtos mais versáteis da marca por funcionar como bronzer, blush e iluminador.

As novidades deste ano como os luminous silk foundation, concealer e glow blush, as novas eye tints - as sombras de olhos líquidas que já se tornaram num dos favoritos dos maquilhadores, por serem fáceis de usar que até consegue criar um efeito esfumado com o próprio dedo - ou as novas cores de lip tints.

De salientar que os produtos Armani Beauty são conhecidos pelo efeito hidratação e pelo chamado look Glow Armani e por todos os produtos serem de longa duração.

Sephora celebra 25 anos em Portugal

E num instante se passaram 25 anos. No ano em que Portugal celebrava a Expo 98, a Sephora abria a sua primeira loja, no Norte Shopping. No espaço de um ano a marca abriu mais três lojas, que até hoje são icónicas: Chiado, Colombo e Cascaishopping.

No entanto, a história da Sephora é muito mais antiga. Criada por Dominique Mandonnaud em conjunto com a esposa, em 1969, numa cidade pequena em França, Limoges, tinha um conceito totalmente diferente do que se via até então: lojas grandes, de cerca de 400 m2, para vender perfumes, considerado um produto de luxo, em regime de self-service.

Foi Dominique Mandonnaud que inventou literalmente o conceito de liberdade nesta área, ao fazer com que o cliente conduzisse a sua própria experiência. Por outro lado, o cliente era tratado como um convidado VIP ou não fossem todas as entradas de loja adornadas com uma carpete vermelha. Além disso, as beauty advisers usavam uma luva branca numa das mãos e mostravam os produtos aos clientes como se de verdadeiras joias se tratassem.

Hoje em dia a marca está disseminada por todo o mundo, em 36 países e online, e aqui podemos encontrar, além da Sephora Collection, outras referências como Nars, Benefit, Drunk Elephant, Fenty Beauty ou Rare Beauty, de Selena Gomez ou as mais recentes novidades na Sephora como a r.e.m. beauty de Ariana Grande ou a SuperGoop, num total de mais de 250 marcas.

Não há duas sem três: as novidades da Benefit para esta estação

Impossível não pensarmos em Benefit e não associarmos a sobrancelhas (além de poros claro) e por essa razão a marca acaba de lançar no mercado mais novidades. Desde 1 de junho, há algo já consegue encontrar nos pontos de venda: o Goof Proof Brow Powder (PVP 26,99€).

Goof Proof Brow Powder (PVP 26,99€) créditos: Divulgação

Este é um pó compacto que tem o objetivo de nos ajudar a dizer adeus às falhas nas ditas cujas. É leve e fácil de aplicar e este produto quer ser o novo must-have seja tanto para os principiantes como para profissionais.

Este produto contém óleo de ricínio, o que ajuda a condicionar e suavizar as sobrancelhas, e caulino para dar um acabamento natural sem brilho. Disponível em 10 tons, é construível e com uma cor fiel, não transferindo nem desvanecendo. Promete 12 horas de duração e é à prova de água, transpiração e humidade.

O efeito final são sobrancelhas esfumadas e com aparência natural.

Dica da marca

Para principiantes em sobrancelhas: sublinhar levemente as sobrancelhas. Preencher usando traços leves e ascendentes e esfumar com uma escova.

Para os pros em sobrancelhas: contornar o arco e o final da sobrancelha para criar forma e definir. Usar traços leves para preencher as áreas com falhas. Aplicar camadas para dar cor. Esfumar com uma escova (se for o Goof Proof Pencil, melhor).

Mas nem só de maquilhagem de sobrancelhas vivem as novidades da marca. Apostada também no cuidado das mesmas, a partir de 1 de julho o Hubba Brow (PVP 72,99€) é um sérum de fortalecimento que melhora a aparência do volume das sobrancelhas em, de acordo com a Benefit, quatro semanas, para um efeito mais preenchido e saudável ao longo do tempo.

Hubba Brow (PVP 72,99€) créditos: Divulgação

É adequado para peles sensíveis e tem um aplicador de silicone para uma maior precisão.

Dica da marca

Aplicar com a ponta flexível de micro cerdas em sobrancelhas limpas e secas. Deixar secar antes de se aplicar os produtos de cuidados de pele.

Para encerrar o trio de novidades, o Whoa So Soft (PVP 30,99€), é um óleo condicionar descrito como leve e suave que também hidrata e realça o brilho.

Whoa So Soft (PVP 30,99€) créditos: Divulgação

Este produto, que também chega às lojas a 1 de julho, foi formulado especialmente para o cuidado após serviço de Brow Lamination, acalmando e suavizando as sobrancelhas.