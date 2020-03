O estilista georgiano Demna Gvasalia, dedicado à direção artística da Balenciaga após abandonar, no ano passado, a bem-sucedida marca Vetements, exibiu silhuetas em vestidos pretos eclesiásticos que caminhavam sobre a água e sob um céu em chamas.

O preto dominou em looks neogóticos marcados por olhos vermelhos de vampiro e unhas triangulares.

"Trata-se de Espanha, da Igreja. Os primeiros vestidos que Balenciaga confeccionou eram para vestir a marquesa para ir à igreja", comentou Gvasalia após o desfile, realizado nos arredores de Paris, provavelmente referindo-se à marquesa de Casa Torres, que descobriu o talento de Cristóbal Balenciaga quando este tinha apenas 12 anos.

A coleção de prêt-à-porter para o outono/inverno resulta numa estética hardcore e fetichista, com uma silhueta de ombros exageradamente largos e marcados. "O desafio era superar os limites", declarou Gvasalia.

O georgiano tem em mente novos planos para a empresa da gigante de luxo Kering: em julho, apresentará a primeira coleção de alta-costura da marca em mais de meio século.

Thom Browne, dois a dois

O americano Thom Browne voltou a fazer uma demonstração de fantasia e excentricidade, ao apresentar um desfile "animal", numa paisagem cheia de neve. Elefantes, girafas, rinocerontes, porcos... Modelos com gestos teatrais exibiam máscaras de animais usadas com conjuntos de riscas azuis, brancas e vermelhas.

Saias e peças tradicionais do vestuário feminino foram combinadas com gravatas finas. A fusão de géneros foi total na coleção de Browne: ele e ela caminharam juntos, vestidos de maneira idêntica, com acessórios de cabeça em tule que dificultavam a identificação de quem era homem e quem era mulher. Desfilaram com malas em formato de animais.

Interconectados com Miyake

O japonês Issey Miyake, cada vez mais artístico, refletiu sobre a conexão entre pessoas de culturas diferentes. Sweats e túnicas foram costuradas entre si mediante o prolongamento de cada peça, de forma a que os modelos estavam fisicamente unidos pelas roupas. Alguns também desfilaram de mãos dadas.

Embora se tratasse da coleção outono/inverno, Miyake propôs calças rasgadas na altura do joelho, como se se tivesse inspirado no pátio das escolas.