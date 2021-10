Para esta estação, a Happy Socks preparou uma colaboração com os Monty Python, o lendário grupo de comédia britânico, na qual se celebram alguns dos momentos mais icónicos dos comediantes e toda a sua arte original. Tudo isto pelas lentes coloridas e criativas da Happy Socks.

“Na Happy Socks temos muitos fãs de Monty Python, não só do seu estilo cómico, mas também do trabalho artístico fantástico do Terry Gilliam. Não é propriamente fácil traduzir cenas de representação em meias, mas com a ajuda de toda a equipa e do próprio Terry, conseguimos um pack de seis modelos que os fãs de Monty Python vão adorar”, refere Paula Maso, diretora criativa da Happy Socks.

Antes de 1969, ano em que nascem os Monty Python, a comédia em televisão tinha regras, até que o icónico Flying Circus chegou. O programa introduziu a marca de comédia dos britânicos e a sua assinatura gráfica inconfundível, onde o live-action se encontrou com a animação stop motion.

Desde aí que “Monty Python” passou a ser um nome reconhecido em todo o mundo, com espetáculos, filmes, um musical e múltiplos lançamentos de livros e outras publicações.

A coleção Monty Python & Happy Socks conta com um conjunto de dois packs e seis modelos diferentes: Cupid’s Foot; Hell’s Grannies; The Ministry of Silly Walks; The Killer Rabbit of Caerbannog; Dead Parrot; Holy Grail.

Todos eles com a representação plena da cor e diversão da Happy Socks em conjunto com a criatividade e originalidade dos Monty Python.

Em Portugal, a coleção está disponível na loja Happy Socks do Chiado.