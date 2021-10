"Life" é a resposta para a mulher que veste Carlos Gil na próxima estação. Uma mulher que vive em todos os Continentes, com o pensamento no equilíbrio da natureza. O padrão reflete a vida da árvore na terra e o coral no mar. As cores doces da coleção misturam-se de forma inusitada, numa silhueta que se funde com as várias culturas.

As propostas do designer para a próxima primavera/verão 2022: